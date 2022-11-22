В школах США стало больше запрещенных книг

В школьных библиотеках в США в 2022 году в два раза по сравнению с предыдущим годом выросло количество изымаемых книг. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Американскую ассоциацию библиотек, передает Day.Az.

Глава ассоциации Деборы Колдуэлл-Стоун заявила, что за 2022 год родители, политики и другие американцы подали более 800 жалоб на содержание около 1,6 тыс. книг в библиотеках школ и университетов. По ее оценкам, в этом году в стране побьют рекорд по числу запрещенных в учебных заведениях книг.

Колдуэлл-Стоун предположила, что реальное количество изымаемых книг еще больше.

В школах США, в частности, запрещены книги Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома", Рэя Бредбери "451 градус по Фаренгейту" и Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".