Британцы раскритиковали Макрона

Британцы раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после того, как он обвинил Россию в "хищнических амбициях" и продвижении дезинформации в Африке. Об этом говориться в статье The Guardian, комментарии читателей приводятся в Twitter издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Африка не восприимчива к дезинформации. У нее есть десятки миллионов погибших - чтобы напомнить, чего все-таки придерживаются ЕС и США (...) геноцид на века", - заявил подписчик Alex Martini.

В июле президент Франции выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке. В тот момент он отметил, что Россия - "великая политическая и военная держава", имевшая как экономические, так и военные связи со многими африканскими странами. Тем не менее, он выразил недовольство, что Москва распространяет "ложные нарративы" в странах континента и что "дополняет дипломатические контакты" вмешательством частных военных компаний в дела стран.