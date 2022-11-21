Предсказана торговая война между Европой и США

Европа не довольна американским законом о снижении инфляции. Рассматриваемые европейцами меры могут привести к новой торговой войне, предсказывает издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Опасения Европы связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму 369 миллиардов долларов для поддержки "зеленого" бизнеса США. Закон должен вступить в силу 1 января, он предусматривает сокращение налогов и льгот в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. В ЕС не довольны тем, что Вашингтон не предлагает мирного соглашения.

В Европе уверены, что закон побудит компании перевести инвестиции из Европы и будет поощрять людей "покупать все американское". Например, речь идет о приобретении электромобилей, жалуются крупные автопроизводители ЕС, такие, как Франция и Германия.

Издание отмечает, что Германия "находится в состоянии открытой паники", так как несколько ее ведущих компаний в условиях роста цен на энергоносители уже сворачивают внутренние операции, чтобы инвестировать в другие страны.

"Перемирие кажется маловероятным. Если эта размолвка сейчас выйдет из-под контроля, это приведет к торговой войне", - пишет Politico. Первым ответным шагом ЕС может быть символический протест во Всемирной торговой организации, но столкновение может легко перерасти в тарифные битвы.