США и ЕС потребовали от Китая платить репарации за загрязнение окружающей среды

Участники переговоров из почти 200 стран разработали соглашение о выплате репараций бедным странам, которые пострадали от изменения климата. Ключевым требованием Европейского союза и США в рамках договора было заставить Китай и другие "крупные страны-загрязнители" максимально вложиться в фонд. Сделка была подписана в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх в рамках климатического саммита COP27, пишет Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Детали, касающиеся работы фонда, пока не уточняются. Но уже известно, что он будет существовать за счет взносов развитых стран и других частных и государственных источников, таких как международные финансовые учреждения. О том, планируют ли страны ЕС или США вложиться в работу фонда, не уточняется.

Хотя фонд будет в основном нацелен на наиболее уязвимые страны, у стран со средним уровнем экономического развития, серьезно пострадавших от климатических бедствий, также будет возможность для получения помощи.

Скорее всего, детали станут главной темой конференции по климату в Объединенных Арабских Эмиратах в 2023 году. Пока что лишь несколько стран взяли на себя значительные обязательства по выплатам.