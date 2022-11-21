https://news.day.az/world/1513049.html Сильное землетрясение в Индонезии - много погибших
Сильное землетрясение в Индонезии - много погибших
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5.6, есть погибшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFP, эпицентр землетрясения находился примерно в 75 км к юго-востоку от Джакарты, в округе Чианджур провинции Западная Ява, очаг залегал на глубине 10 км.
По предварительным данным, в результате землетрясения 20 человек погибли, 300 пострадали.
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