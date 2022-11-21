Сильное землетрясение в Индонезии

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5.6, есть погибшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFP, эпицентр землетрясения находился примерно в 75 км к юго-востоку от Джакарты, в округе Чианджур провинции Западная Ява, очаг залегал на глубине 10 км.

По предварительным данным, в результате землетрясения 20 человек погибли, 300 пострадали.