В Новой Зеландии планируют разрешить голосовать с 16 лет

Власти Новой Зеландии намерены вынести на обсуждение парламента поправки в национальное избирательное законодательство, разрешающие голосовать гражданам, достигшим 16 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн.

По ее словам, изменения в национальное законодательство будут разработаны на основании решения Верховного суда, постановившего, что ограничение возраста избирателей противоречит требованиям закона о правах человека и должно быть пересмотрено.

"Этот прецедент должен стать вопросом для рассмотрения не только правительством, но и парламентом в целом", - указала она, отметив, что для одобрения поправок потребуется согласие не менее трех четвертей депутатов (90 из 120).

Премьер уточнила, что, даже если парламент примет поправки в законодательство, они вступят в силу не ранее 2026 года.

"Я лично поддерживаю снижение [нижней планки] возраста избирателей, но <...> я допускаю, что у разных политиков будут разные взгляды. Мы должны вынести это на рассмотрение парламента и позволить каждому депутату высказать свое мнение", - подчеркнула глава правительства.

Ранее Верховный суд Новой Зеландии удовлетворил апелляцию общественной организации Make It 16, требовавшей снизить возрастной ценз для избирателей с 18 до 16 лет. Как утверждали в своем иске активисты, ограничение является "дискриминацией по возрасту" и должно быть немедленно отменено как противоречащее законодательству о правах человека.