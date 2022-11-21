Стоимость биткоина опустилась ниже $16 тысяч

Курс первой криптовалюты в мире опускался 21 ноября ниже $16 тыс., до отметки $15,89 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За сутки биткоин терял в цене 4,2%. Но к 12:50 цифровая валюта снова превысила отметку в $16 тыc, поднявшись до $16,05.

Все монеты, кроме биткоина, тоже падают в цене. Курс Ethereum за 24 часа снизился на 7,3% до $1,1 тыс., цена BNB опустилась на 5,5% до $256. Ripple упал на 8,6% до $0,35, а Polygon на 7,8% до $0,79. Как пишет издание РБК, общая рыночная капитализация цифровых валют сократилась на 5% до $829 млрд.

В первой половине ноября основатель Binance Чанпэн Чжао сказал, что рынок криптовалют накрыл настолько сильный кризис, что в ближайшее время могут закрыться некоторые компании. По его словам, мировой экономический кризис является лучшей аналогией того, что сейчас происходит на рынке криптовалют.