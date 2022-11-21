https://news.day.az/world/1513082.html Талибы расстреляли пакистанского солдата - ВИДЕО 18+
Талибы расстреляли пакистанского солдата - ВИДЕО 18+
Пакистанский солдат был убит в результате обстрела талибами, и более 10 человек, включая 4 военнослужащих, получили ранения.
Одновременно по соцсетям Пакистана распространилось данное видео убийства талибом пакистанского пограничника (собака вроде бы жива, по другой информации умерла после ранения).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее дипломаты Талибана и Пакистана уже улаживали произошедшие за последние недели атаки на границе и вот сразу масштабная новая атака.
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