Талибы расстреляли пакистанского солдата

Пакистанский солдат был убит в результате обстрела талибами, и более 10 человек, включая 4 военнослужащих, получили ранения.

Одновременно по соцсетям Пакистана распространилось данное видео убийства талибом пакистанского пограничника (собака вроде бы жива, по другой информации умерла после ранения).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее дипломаты Талибана и Пакистана уже улаживали произошедшие за последние недели атаки на границе и вот сразу масштабная новая атака.