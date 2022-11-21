https://news.day.az/world/1513084.html В Австралии 11 детей и учитель попали в больницу - ВИДЕО
В Австралии 11 детей и учитель попали в больницу - ВИДЕО
В Австралии 12 человек, в том числе 11 детей в возрасте 10-11 лет, пострадали во время научных экспериментов на уроке химии. Об этом сообщает телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в Сиднее. Ученики были госпитализированы в медицинское учреждение после взрыва, который случился во время урока. Врачи диагностировали у пострадавших ожоги груди, лица и ног- двое находятся в тяжелом состоянии.
Преподаватель, в результате взрыва, также получил ожоги, которые медики сочли поверхностными.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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