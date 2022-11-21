Катар подписал контракт о поставке газа Китаю

Нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4 млн тонн ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба катарского предприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"QatarEnergy подписала контракт с китайской государственной компанией Sinopec на поставку сжиженного природного газа, согласно которому китайская компания будет ежегодно получать 4 млн тонн СПГ в течение 27 лет", - проинформировали в компании.

В пресс-службе QatarEnergy назвали этот контракт самым долгосрочным в истории отрасли.

В настоящее время Доха работает над расширением добычи газа и планирует к 2026 году производить 110 млн тонн СПГ каждый год вместо нынешних 77 млн тонн.