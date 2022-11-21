https://news.day.az/world/1513124.html Снежная лавина сошла перед сноубордистами в Хакасии - ВИДЕО
Снежная лавина сошла перед сноубордистами в Хакасии - ВИДЕО
Прямо перед сноубордистами в Хакасии на прошедших выходных сошла снежная лавина. Об инциденте стало известно 21 ноября, а в социальных сетях начали распространять кадры инцидента.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел неподалеку от поселка Приискового Орджоникидзевского района Хакасии. Группе сноубордистов повезло, и лавина прошла мимо них.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что слой сошедшего снега превышает человеческий рост. К счастью, обошлось без жертв.
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