Снежная лавина сошла перед сноубордистами в Хакасии

Прямо перед сноубордистами в Хакасии на прошедших выходных сошла снежная лавина. Об инциденте стало известно 21 ноября, а в социальных сетях начали распространять кадры инцидента.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел неподалеку от поселка Приискового Орджоникидзевского района Хакасии. Группе сноубордистов повезло, и лавина прошла мимо них.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что слой сошедшего снега превышает человеческий рост. К счастью, обошлось без жертв.