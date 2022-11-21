Италия может остаться без газа следующей зимой

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин выразил опасения по поводу обеспечения страны газом в 2023 году. По его мнению, без поставок газа из России, нужно в течение лета смоделировать новые мощности для запасов в целях подготовки к следующей зиме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наши опасения значительны, но не столько по поводу нынешней зимы,... сколько по поводу 2023 года", - заявил министр.

Пикетто-Фратин также указал на важность эффекта установки потолка цен на газ на европейском уровне.