В Австрии выступили против расширения Шенгена

Министерство внутренних дел Австрии не готово поддержать расширение зоны действия Шенгенского соглашения. Об этом заявил глава ведомства Герхард Карнер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация на границе, невыносимая для населения, показывает, что Шенген по сути не работает. Поэтому дальнейшее расширение системы не имеет смысла. От меня как министра внутренних дел, отвечающего за безопасность, однозначно нет", - сказал Карнер.

Министр сослался на возросшие потоки нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Шенгенскую зону. Он также напомнил о введении временного пограничного контроля между государствами Шенгенской зоны, что, по его словам, подтвердило неработоспособность соглашения в нынешнем виде. Таким образом глава австрийского МВД выступил "за общеевропейское решение" подобных вопросов.