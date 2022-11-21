В Сербии введено чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение введено в сербском округе Рашка на юге страны в связи с большим количеством осадков и угрозой наводнения. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил сербский телеканал RTS, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

После дождя вышли из берегов реки Лим и Ибара. Армия и сотрудники ведомства по чрезвычайным ситуациям возводят песчаные валы на берегу Ибара в центре Рашки, уточняется в сообщении.

Уровень реки Ибар вырос на 66 см за ночь, вода продолжает подниматься.