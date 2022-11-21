https://news.day.az/world/1513192.html Из Сирии выпущены еще три ракеты по территории Турции
Из Сирии выпущены еще три ракеты по территории Турции
С территории Сирии выпущены три ракеты по поселку Онджупынар в провинции Килис на юге Турции.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Как отмечается, жертв в результате атаки нет.
Напомним, что накануне по этому району также был нанесен ракетный удар, в результате которого были ранены 8 человек.
Сегодня по городу Каркамыш в провинции Газинантеп было выпущено 5 ракет, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.
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