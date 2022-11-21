В Индии ввели штраф за использование смартфонов

В одной из индийских деревень местные власти ввели запрет на использование смартфонов несовершеннолетними лицами. Об этом сообщает издание 91mobiles. Речь идет о населенном пункте Банси в штате Махараштра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Администрация деревни объяснила запрет зависимостью, которую гаджеты вызывают у детей. За нарушение нового правила родителей непослушных подростков будут штрафовать на 200 рупий. Отмечается, что новая директива была принята единогласно во время последнего собрания членов сельсовета, который прошел 11 ноября.

"Мы знаем, что будут сложности с реализацией, но мы решим их с помощью воспитательных бесед с семьями. Штрафы будут взиматься только при повторном нарушении. После первого проступка мы будет проводить консультации", - цитирует 91mobiles одного из представителей администрации деревни Гаджанан Тейл.

По словам Тейла, зависимость детей от смартфонов усугубилась в последние пару лет, когда из-за пандемии COVID-19 многие были вынуждены проводить дома больше времени, чем обычно.

Привлекались ли к голосованию за новое ограничение жители Банси младше 18 лет, не сообщается.