Посол Швеции вызван в МИД Турции

МИД Турции в понедельник, 21 ноября, вызвал посла Швеции в Анкаре Стаффана Херрстрёма.

Об этом сообщают дипломатические источники в турецком МИД, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, послу был выражен протест в связи провокацией против посольства Турции в Стокгольме.

Ранее сегодня сторонники террористической организации РПК спроецировали на здание канцелярии дипмиссии высказывания и изображения, содержащие пропаганду РПК и оскорбления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

До сведения шведского посла было доведено осуждение Турцией данного акта и требование начать расследование инцидента.

В МИД Турции подчеркнули, что в Анкаре ожидают, что виновные в совершении этого неприемлемого акта будут установлены и в их отношении будут приняты необходимые меры.

Послу заявили, что турецкая сторона также ожидает от Швеции конкретных шагов в свете обязательств, зафиксированных в Трехстороннем меморандуме Турции, Швеции и Финляндии.