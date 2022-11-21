Возросло число жертв землетрясения в Индонезии

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Индонезии достигло 162.

Об этом сообщила индонезийская газета Kompas со ссылкой на представителей властей провинции Западная Ява, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, большинство умерших были детьми. Ранее сообщалось о 56 погибших.

Эпицентр землетрясения находился в 74 км юго-восточнее столицы Джакарты. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 5 км.