Эрдоган сыграл ключевую роль в продлении «зерновой сделки»

Турция и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган сыграли ключевую роль в продлении "зерновой сделки" и достижении договоренности по обмену пленными.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на 68-й сессии Парламентской ассамблеи Альянса (ПА НАТО) в Мадриде, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Генсек Альянса назвал Турцию важным и влиятельным членом НАТО, отметив вклад Анкары в усилия по борьбе с терроризмом.

Столтенберг далее осудил теракт, совершенный в Стамбуле на прошлой неделе.

Касаясь процесса вступления Финляндии и Швеции в НАТО, генсек сказал, что настало время завершить процесс одобрения заявок двух скандинавских стран.

Он заверил, что эти страны в будущем будут тесно сотрудничать с Турцией в борьбе с терроризмом. "Финляндия и Швеция выполняют условия трехстороннего меморандума, подписанного с Турцией на полях последнего саммита НАТО. Процесс одобрения заявок в парламентах стран-членов военно-политического блока должен быть завершен", - подчеркнул генсек Альянса.