Между Марокко и Францией, растущая неприязнь

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LE MONDE - Ледяной ветер дует на отношения между Парижем и Рабатом, чье "исключительное партнерство", прославляемое в официальных речах, ослабевает из-за роста напряженности: визовые ограничения, Западная Сахара, алжирская ставка Эммануэля Макрона. Новым событием стало то, что франкоязычные элиты, свобода передвижения которых затруднена, настроены против Франции.

"Я чувствовала себя униженной. Хенну Аллали Маамар, восьмидесятилетняя женщина с благородной осанкой, в очках с сальтиром на безупречной блузке, все еще сохраняет эмоции в голосе, когда рассказывает о своем изгнании с французской земли. Она там, немного растерянная, сидит на диване в гостиной своего дома в Рабате, благоухая ароматом лимонника и розмарина, гордости ее сада. Окружающие ее кресла в стиле Людовика XV свидетельствуют о вкусе, рекомендациях и связи с Францией, которые были ей не нужны 12 сентября, когда полицейский в аэропорту Монпелье сказал ей: "Я имею право отказать вам в доступе на французскую территорию.

Г-жа Аллали Маамар хотела остаться во Франции на две недели. Она хотела снова увидеть медицинский факультет в Монпелье, городе, "дорогом ее сердцу", который она окончила в 1971 году и который сделал ее одним из самых первых марокканских врачей.

Это был проект эмоционального "паломничества", ностальгического желания вернуться в места своей юности и к старым друзьям. Когда дежурный офицер попросил у нее сертификат на жилье, она потеряла дар речи. Предъявление этого документа, являющегося требованием закона, никогда не требовалось от нее во время ее предыдущих визитов во Францию. Прежде всего, ей показался невыносимым "неуважительный" и "высокомерный" тон полицейского, который обращался с ней "как с нелегальной иммигранткой". "Это не та Франция, которую я знала", - с горечью добавила она. Через несколько минут она села в тот же самолет, чтобы немедленно вернуться в Касабланку.

Этот инцидент вызвал переполох в Марокко. Пресса опубликовала открытое письмо сына г-жи Аллали Маамар к Эммануэлю Макрону, в котором его мать выражает "прощание" с Францией после такого оскорбления. Инцидент произошел в уже отравленном климате между двумя странами из-за визовых ограничений, введенных Парижем. Хотя у нее была действующая виза, ее выдворение было ревностным применением правил въезда во Францию - у нее не было сертификата на проживание - что свидетельствует о решимости препятствовать прибытию беженцев, по крайней мере, из Северной Африки. Переломный момент наступил в сентябре 2021 года, когда Париж объявил о резком сокращении выдачи виз гражданам стран Магриба в отместку за якобы нежелание консульских учреждений этих государств реадмиссировать своих нелегальных мигрантов на французской земле.



Цель заключалась в том, чтобы установить 50%-ный процент отказа в выдаче виз для марокканцев и алжирцев и 30%-ный - для тунисцев. В действительности, эта официальная цель в Марокко так и не была достигнута. Процент отказов не превысил 35%, несмотря на более тщательный отбор заявок, согласно французским источникам. Но обычный порог довольно низкий - около 15% - неоспоримое ужесточение правил вызвало шок в общественном мнении.



Эпоха относительной свободы передвижения в сторону Франции, к которой марокканские средний и высший классы чувствовали себя близкими, похоже, завершается. Это стало болезненным откровением для контингента ученых, представителей свободных профессий и руководителей предприятий, которым внезапно было отказано в посещении Франции, чтобы присутствовать на свадьбе живущего там ребенка, принять участие в конференции или посетить учебный семинар. Это было душераздирающее разочарование для франкоязычной и франкофильской элиты, исторического проводника влияния Франции, к которой внезапно стали относиться как к угрозе.

Я воспитывалась на Ронсаре, Дю Белле и Монтене, - говорит г-жа Аллали Маамар. Зачем брать в заложники население, которое обеспечивает присутствие Франции в Марокко? Ее шестеро детей получили образование в средней школе имени Декарта в Рабате. Сейчас они врачи, инженеры и директора компаний.

Будет преуменьшением сказать, что между Парижем и Рабатом существует глубокое недомогание. Спор о визах добавляется к длинному списку причин для напряженности, начиная от Западной Сахары и заканчивая франко-алжирским потеплением - которое беспокоит Марокко - не говоря уже о подозрениях в марокканском шпионаже с израильской программой Pegasus и практике въезда, которую в Париже считают "нелояльной", во французские властные круги.

Это хладнокровие больше похоже на сдержанный кризис, чем на конфронтацию, обе столицы старались не делать агрессивных официальных заявлений. Но восприятие есть. Марокканская пресса вторит ей явными заголовками: "Вскрытие кризиса, который еще не сказал своего имени" (Le Desk), "Между разногласиями и влиянием, недомогание растет между Парижем и Рабатом" (Tel quel), "Марокко-Франция, великие недопонимания " (Zamane), а некоторые более воинственные заголовки даже осуждают "Дьявольскую игру Парижа" (Maroc-Hebdo).

Один знак не обманывает: 18 октября Рабат отозвал своего посла во Франции Мохамеда Беншаабуна, крупного государственного служащего, всего через несколько недель после его назначения - молчаливый способ протеста против медлительности Парижа в назначении нового посла в Рабате после ухода в сентябре Элен Ле Галь, занимавшей этот пост с 2019 года. Поэтому в настоящее время оба дипломатических представительства обеспечиваются поверенными в делах, что является беспрецедентной ситуацией для "исключительного партнерства", которое до сих пор отмечалось в официальных речах. И гемиплегическое представление, которое тем более заметно, а значит, плохо переживается франко-марокканскими сетями, поскольку интимность связи между двумя странами, безусловно, глубока. Марокко направляет во Францию 45 000 студентов (т.е. самый большой контингент иностранных студентов во Франции) и принимает на своей территории французские школы с 46 500 учениками (две трети из которых - марокканцы), а также сеть из двенадцати французских институтов, отвечающих за культурное и языковое сотрудничество (первая в мире).



На фоне этого королевство стало местом жительства 51 000 французов, зарегистрированных в консульствах, и эта цифра удваивается, если принимать во внимание бинационалов, а диаспора марокканского происхождения во Франции, насчитывающая около 700 000 человек, привела к появлению весьма заметной политической и культурной элиты (Рашида Дати, Наджат Валло-Белькасем, Тахар Бен Джеллун, Джамель Деббуз...). На экономическом и финансовом уровне Франция является ведущим иностранным инвестором (в акциях) в Марокко, на долю которого приходится треть от общего числа, а Шерифское королевство является ведущим в мире получателем финансирования от Французского агентства развития (AFD). Одним словом, человеческое, культурное и экономическое переплетение, не имеющее аналогов в бывшей французской колониальной империи.



На этот раз, однако, эти силы отзыва борются. Сети влияния, созданные в полумраке закулисья голлизма или миттеранства - где договоренности между друзьями имели такой же вес, как и убеждения - страдают от процесса старения, который ускорился с приходом в Елисейский дворец Макрона и его батальонов молодых технократов. "Как создать влияние во французских технологиях?" - спрашивает Абдельмалек Алауи, коммуникатор и президент Марокканского института стратегической разведки.

Холодности Парижа все больше противостоит набирающее уверенность Марокко, которое охотно становится жертвой высокомерия, особенно после знаменитой "сделки" Дональда Трампа в 2020 году, согласно которой Вашингтон признал "марокканскость" Западной Сахары в обмен на дипломатическую нормализацию отношений между Рабатом и Тель-Авивом.

Суть дела в том, что Марокко продемонстрировало свои амбиции, чтобы боксировать в высшей категории", - добавляет Алауи. Она стала развивающейся региональной державой, которая хочет освободиться от асимметричных отношений с Парижем. Согласно этому мнению, "доктринальная эволюция" Марокко заставляет его "разнообразить" своих партнеров, заключая военный квази-союз с Израилем, совместно производя вакцины с Китаем или планируя сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики с Россией, и все это - жесты эмансипации, которые расстроят Францию, привыкшую к дисциплинированному африканскому "pré carré".



"Франция осознает, что союз Марокко и Израиля будет конкурировать с ней в Африке", - замечает Низар Дердаби, бывший офицер Королевской жандармерии и эксперт по вопросам безопасности. Французские дипломаты, в свою очередь, с недоумением открывают глаза, когда узнают о существовании "конкуренции" между Марокко и Францией на континенте.

Это не самый серьезный аспект. Если похолодание вызывает беспокойство, то это потому, что оно мобилизует - новое явление - общества в большей степени, чем сами государства. Идет ли речь о выходе французской общественности из Франции или об обиде на Францию марокканцев, которым запретили получать визы, народные эмоции нарушают игру межгосударственных отношений, которая когда-то была хорошо отрегулирована. "Дело с визами имело печальный эффект расширения периметра кризиса, переместив недомогание на гражданское общество", - говорит Али Буабид, генеральный делегат Фонда Абдеррахима Буабида, историческая фигура марокканских левых.