https://news.day.az/world/1513256.html Тяжелое ДТП в Москве,есть погибший - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Москве,есть погибший - ВИДЕО
Один человек погиб, пять пострадали в ДТП в Московской области. Об этом сообщил источник РЕН-ТВ, передает Day.Az.
Авария произошла на Калужском шоссе в дереве Ватутинки. Там произошло столкновение двух автомобилей: такси и каршеринга.
"В ДТП погиб один человек, ранения получили пять человек. Сейчас выясняются причины аварии", - поделился источник.
Информацию о погибшем и пострадавших подтвердили в МВД.
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