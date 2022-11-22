Тяжелое ДТП в Москве,есть погибший

Один человек погиб, пять пострадали в ДТП в Московской области. Об этом сообщил источник РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Авария произошла на Калужском шоссе в дереве Ватутинки. Там произошло столкновение двух автомобилей: такси и каршеринга.

"В ДТП погиб один человек, ранения получили пять человек. Сейчас выясняются причины аварии", - поделился источник.

Информацию о погибшем и пострадавших подтвердили в МВД.