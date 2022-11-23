Криптобиржа Genesis может объявить о банкротстве

Криптовалютная биржа Genesis вскоре может объявить о банкротстве вслед за багамской площадкой FTX. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на информацию знакомых с ситуацией источников, передает Day.Az.

Дело в том, что Genesis сотрудничала с FTX по части предоставления последней займов, и после краха багамской компании у площадки начались проблемы с ликвидностью (способность активов быстро продаваться по цене, близкой к рыночной).

Сейчас Genesis активно пытается привлечь инвесторов, которые смогут предоставить ей кредит на сумму около $1 млрд. Потенциальных инвесторов при этом предупреждают, что, если усилия не увенчаются успехом, компании придется объявить о банкротстве.