Реакция Белого дома на разблокировку аккаунта Трампа в Twitter

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге отказалась комментировать решение восстановить учетную запись бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы попросту не будем комментировать деловую практику Twitter. Экс-президент сказал, что не собирается возвращаться в Twitter. Я просто не буду давать дальнейшие комментарии", - отметила она.

Ранее Дональд Трамп объяснил свой отказ вернуться в социальную сеть. Бывший глава США отметил, что у компании в данный момент "много проблем". Трамп признался, что он не заинтересован в возвращении в Twitter и не видит для этого причин.

Twitter разблокировал аккаунт Трампа после того, как такое решение приняли участники опроса, который провел владелец соцсети, предприниматель Илон Маск.

Верифицированный аккаунт @realDonaldTrump был заморожен 8 января 2021 года - спустя два дня после того, как сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь сорвать утверждение конгрессом Соединенных Штатов победы на президентских выборах представителя Демократической партии Джо Байдена. На тот момент у него было порядка 90 млн подписчиков.