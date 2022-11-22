https://news.day.az/world/1513260.html Пожар в 40-этажном жилом доме в Москве - ВИДЕО
Пожар в 40-этажном жилом доме в Москве - ВИДЕО
40-этажный жилой дом загорелся в центре Москвы. Об этом сообщают очевидцы.
Инцидент случился на Мукомольном проезде. Известно, что жильцы самостоятельно эвакуируются из дома.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, также сообщалось, что из одной квартиры люди просят о помощи.
По информации источника РЕН ТВ, возгорание удалось локализовать на площади десяти квадратных метров.
В МЧС сообщили, что возгорание ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало.
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