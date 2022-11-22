https://news.day.az/world/1513261.html Автомобиль врезался в магазин Apple Store в США - ВИДЕО
Автомобиль врезался в магазин Apple Store в США - ВИДЕО
Автомобиль врезался в магазин Apple Store на улице Дерби стрит в американском городе Хингем, есть пострадавшие, сообщают очевидцы происшествия в Тwitter и делятся кадрами с места ЧП.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, несколько человек оказались заперты в автомобиле и не могут самостоятельно выбраться из машины.
На месте инцидента работают экстренные службы.
"Спасательные бригады со всего округа Плимут прибывают на место происшествия", - уточняют очевидцы.
Точное количество пострадавших и другие подробности произошедшего устанавливаются.
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