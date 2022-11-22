Автомобиль врезался в магазин Apple Store в США
Depozit faizini öncədən al!

Автомобиль врезался в магазин Apple Store на улице Дерби стрит в американском городе Хингем, есть пострадавшие, сообщают очевидцы происшествия в Тwitter и делятся кадрами с места ЧП. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, несколько человек оказались заперты в автомобиле и не могут самостоятельно выбраться из машины. 

На месте инцидента работают экстренные службы. 

"Спасательные бригады со всего округа Плимут прибывают на место происшествия", - уточняют очевидцы. 

Точное количество пострадавших и другие подробности произошедшего устанавливаются.