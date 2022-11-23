В Китае обанкротившийся миллионер продает сосиски на улице, чтобы расплатиться с долгами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тан Цзянь, ресторатор из китайского города Ханчжоу, считался одним из самых успешных бизнесменов во всей провинции Чжэцзян. Мужчина владел несколькими заведениями и сколотил солидное состояние, но прогорел, вложив деньги в другую отрасль. В итоге бизнесмен обанкротился и остался должен 6,4 млн долларов.

Чтобы выплатить долг, Тан начал продавать сосиски на улице. Кроме того, мужчина продал все свои рестораны, дома и машины, объявив себя банкротом.

"Каждый из нас проживает сложную жизнь и сталкивается со многими трудностями, но мы должны сохранять дух непобедимости", - уверен Цзянь.