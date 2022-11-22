https://news.day.az/world/1513287.html Сильнейший пожар в Китае, много погибших - ВИДЕО
Сильнейший пожар в Китае, много погибших - ВИДЕО
Сильнейший пожар произошел в Китае.
СМИ сообщают о 36 погибших, двое пострадали и столько же числятся пропавшими без вести.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Возгорание на территории завода произошло вечером 21 ноября. Пожарные боролись с огнём более шести часов.
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