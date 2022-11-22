Крупный пожар в Красноярске

На западе Красноярска вспыхнул двухэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь вспыхнул утром 22 ноября в здании на проспекте свободный в СНТ "Победа". Возгорание распространилось на 150 квадратных метров.

На место выехали 25 спасателей и 8 единиц техники. Они локализовали огонь за час.

По данным ведомства, огонь успел перекинуться на соседнее здание. А горожане сообщили в соцсетях, что дым от пожара было видно со всех концов Красноярска.

При пожаре пострадал один человек. Погибших нет.

Отмечается, что причину пожара специалисты установят после того, как огонь удастся полностью потушить. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы.