Сильное землетрясение у Соломоновых островов, объявлена угроза цунами

На Соломоновых островах, расположенных в юго-западной части Тихого океана, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Толчки были зарегистрированы в 10:03 по китайскому времени (06:03 по бакинскому - ред.).

Эпицентр колебаний находился в 56 км от столицы Хониара. В городе проживает около 65 000 человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13,6 км. Национальный центр предупреждения о цунами США выпустил оповещение об угрозе цунами.

Опасность цунами сохраняется в пределах 300 км от эпицентра. Соломоновы острова расположены в сейсмически опасном регионе, где часто происходят землетрясения. В январе 2010 года произошло землетрясение, магнитуда толчков которого составила 7,2, толчки спровоцировали появление цунами с максимальной высотой волн 2,5 метра. В общей сложности без крова осталось около тысячи человек. 23 апреля 2011 было отмечено землетрясение с магнитудой толчков 6,9. 6 февраля 2013 года произошло землетрясение магнитудой 8.