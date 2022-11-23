Рынок жилья в одной европейской стране обвалился впервые за 30 лет

Осенью рынок жилья в Швеции обвалился впервые с 1990-х годов. Цены на недвижимость снизились на 14 процентов по сравнению с максимальным значением в начале 2022 года - столь резкую динамику не наблюдали в европейской стране последние 30 лет, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным Valueguard, цены на жилье в стране падают седьмой месяц подряд, так как падает покупательская способность на фоне роста стоимость жизни. Аналитики отмечают, что такой обвал на рынке не характерен для Швеции - обычно коррекция цен на дома и квартиры была несильной и непродолжительной.

"Многие дома сейчас продаются по цене, близкой к запрашиваемой покупателем, клиентам почти не приходится торговаться", - отметил исполнительный директор компании Lansforsakringar Fastighetsformedling, риелтор Маркус Свонберг. Специалист ожидает, что рынок восстановится не раньше весны 2023 года. С риелтором согласны и другие опрошенные Bloomberg эксперты - по их прогнозам, цены на жилье в Швеции продолжат снижаться и могут вернуться к допандемийному уровню.

Сокращение числа сделок на рынке недвижимости фиксируют и в других западных странах, однако не во всех из них начали падать цены на жилье. Эксперты предполагают, что примерно на 20 процентов стоимость домов может снизиться в США, Канаде и Великобритании.