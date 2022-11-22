Байден о планируемой забастовке железнодорожников в США

Президент США Джо Байден выступил против забастовки работников железнодорожной отрасли из-за серьезных последствий для национальной экономики. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома, передает Day.Az.

По словам собеседника издания, лидер Соединенных Штатов с самого начала посчитал приостановку работы недопустимой "из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране".

Ранее сообщалось, что общенациональная забастовка из 100 тысяч железнодорожников в США начнется 4 декабря в случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы. CNN предупредил о риске приостановки порядка 30 процентов грузовых перевозок в США, что приведет к обширным перебоям в экономике.