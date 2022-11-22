Взрыв у полицейского участка в Таиланде

Взрыв прогремел у полицейского участка в Таиланде, минимум один человек погиб, есть многочисленные раненые, пишет 22 ноября Daily Express, передает Day.Az.

По предварительной версии, взорвался заминированный автомобиль. По данным газеты, по меньшей мере 15 человек ранены.

Reuters сообщает о 10 пострадавших в результате взрыва. Однако правоохранительные органы, как сообщает агентство, предполагают, что число жертв может вырасти.

Подробности произошедшего не приводятся.