Названа ​​дата выхода документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл

Стало известно, когда выйдет сериал о жизни в Букингемском дворце принца Гарри и Меган Маркл. Информация появилась на Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Долгожданный сериал о принце Гарри и Меган Маркл выйдет на платформе Netflix 8 декабря 2022 года. Изначально проект должен был выйти на широкие экраны раньше. Однако смерть королевы Елизаветы II в сентябре 2022 и скандалы вокруг сериала "Корона" отодвинули премьеру на неопределенный срок. Ранее в СМИ появилась информация, что Меган и Гарри просили руководство канала перенести премьеру на 2023 год, но им отказали.

Съемки документального сериала начались в 2020 году, сразу после того, как Меган и Гарри покинули Великобританию и переехали жить в США. Сообщалось, что гонорар герцога и герцогини Сассекских составил $100 млн. Предполагается, что сериал расскажет об истории любви Меган Маркл и принца Гарри, об их жизни в Букингемском дворце и громких скандалах в течение этого времени.