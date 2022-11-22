Состояние богатейшего человека планеты, основателя SpaceX, владельца Tesla и Twitter Илона Маска сократилось более чем на $100 млрд с начала 2022 года, подсчитало агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Маск обеднел с начала года на $100,5 млрд, что стало самым резким падением для всех участников "Индекса миллиардеров", который ведет агентство. Только 21 ноября он лишился $8,6 млрд. Это произошло из-за самого сильного падения акций Tesla до минимума за два года.

Тем не менее предприниматель остается самым богатым человеком в мире с состоянием в $170 млрд по версии Bloomberg. Второй в рейтинге - французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, в распоряжении которого $157 млрд.