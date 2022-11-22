Британские депутаты смогут потратить бюджетные средства на рождественские праздники

В Великобритании депутаты парламента впервые получат возможность расходовать бюджетные средства на проведение рождественских праздников, сообщил телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новые правила Независимого парламентского органа по стандартам (IPSA) предполагают, что в список возмещаемых парламентариям расходов могут быть включены "траты на еду, напитки, за исключением алкогольных, украшения и печатную продукцию".

Вместе с тем, как уточняет IPSA, при использовании бюджетных денег депутаты должны учитывать соотношение цены и качества приобретаемых товаров и не использовать данные средства для партийного продвижения и саморекламы.

Британские налогоплательщики уже выступили с критикой такой нормы и напомнили об экономическом кризисе в стране.

Представитель организации "Альянс налогоплательщиков" обратил внимание, что депутаты, которые хотят устроить рождественскую вечеринку, должны оплачивать счета самостоятельно.