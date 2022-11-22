Житель Китая побил мировой рекорд

Житель Китая построил 50-этажный карточный домик, чтобы побить мировой рекорд, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Достижение мужчины попало в Книгу рекордов Гиннесса.

По данным местных СМИ, рекордсмена зовут Тянь Жуй из города Циндао, провинция Шаньдун. Для того, чтобы построить карточный домик, состоящий из 50 "этажей", мужчине потребовалось всего пять часов. Тем самым он превзошел время предыдущего автора рекорда, справившегося с задачей за 12 часов.

Комиссия зарегистрировала, что карточный домик имел высоту 3,35 метра и простоял не менее 10 минут - это обязательное условие для рекорда, лишь после этого достижение Тяня было официально зарегистрировано.

Сам мужчина рад, что вписал свое имя в историю, и теперь готовится к новым рекордам.