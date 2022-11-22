https://news.day.az/world/1513413.html Временный поверенный в делах Ирана вызван в МИД Австралии
Временный поверенный в делах Ирана вызван в МИД Австралии
Временный поверенный в делах Ирана вызван в МИД Австралии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг написала на своей странице в Twitter.
Она отметила, что правительство Австралии вновь вызвало посла Ирана за шокирующий разгон протестующих.
В связи с поддержкой протестов в Иране она сказала: "Мы продолжим работать с международными партнерами и в правительстве, чтобы усилить давление в связи с нарушением прав человека в Иране".
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