Временный поверенный в делах Ирана вызван в МИД Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг написала на своей странице в Twitter.

Она отметила, что правительство Австралии вновь вызвало посла Ирана за шокирующий разгон протестующих.

В связи с поддержкой протестов в Иране она сказала: "Мы продолжим работать с международными партнерами и в правительстве, чтобы усилить давление в связи с нарушением прав человека в Иране".