Amazon потеряла $10 млрд

По итогу 2022 года подразделение Amazon, которое разрабатывает умные колонки Echo и голосовой помощник Alexa, принесет IT-корпорации огромные убытки в размере $10 млрд. Об этом сообщает издание Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника Business Insider, у подразделения Amazon Worldwide Digital (AWD), которое объединяет бренды Alexa, Echo и Prime Video, начались проблемы еще в 2018 году, когда гендиректор IT-корпорации Джефф Безос потерял интерес к проекту. Уже в 2018 году убытки подразделения составили $5 млрд. А в 2019 году AWD прекратила наем новых сотрудников.

Кроме того, на успех Alexa и умных колонок под ее управлением, повлияли проблемы с безопасностью, которые все чаще становились достоянием общественности и настораживали покупателей. Несмотря на то, что в 2019 году руководство Amazon поднимало вопрос об улучшении защиты пользовательских данных, радикальных изменений не произошло.

"Alexa - это колоссальный провал воображения и очень большая упущенная возможность", - описал ситуацию с AWD анонимный сотрудник Amazon.

Business Insider напоминает, что в ближайшем времени, скорее всего, положение AWD не улучшится. На это указывает как минимум то, что, по слухам, объявленные масштабные сокращения в Amazon в первую очередь затронут именно то подразделение, которое отвечает за Alexa и Echo.