Цены на газ в Европе резко ускорили рост

Биржевые цены на газ в Европе после сообщения "Газпрома" о том, что поставки в Молдавию через территорию Украины могут быть сокращены, резко ускорили темы роста до до 4%, превысив $1280 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным нидерландского хаба TTF, торги открылись у отметки $ 1255,6 за тысячу кубов (+2%). Примерно до полудня темпы роста держались у 2%.

Затем "Газпром" объявил, что 28 ноября начнет уменьшать объем поставок газа через станцию "Суджа", если дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию сохранится.

Биржевые цены на газ после сообщения российской компании ускорили рост до $1282,2 за тысячу кубометров (+4,2%), но спустя несколько минут цены начали снижаться. По состоянию на 14.28 мск котировки находятся у отметки $1255 (+2%).