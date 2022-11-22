Правительство Колумбии и повстанцы возобновили переговоры

Правительство Колумбии и Армия национального освобождения возобновили официальные мирные переговоры в Венесуэле впервые с момента их приостановки в 2019 году. Леворадикальная организация - последняя признанная повстанческая группировка в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на своей первой встрече стороны договорились "возобновить процесс диалога с полной политической и этической волей", говорится в совместном заявлении.

Возобновление переговоров - инициатива избранного в августе президента Колумбии Густаво Петро, в прошлом также участника повстанческого движения М-19.

Предыдущие попытки не увенчались успехом отчасти из-за разногласий в рядах Армии национального освобождения.

Переговоры будут проходить поочередно в странах-гарантах - Венесуэле, Кубе и Норвегии.