В ООН призвали освободить задержанных в ходе протестов в Иране

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал иранские власти освободить всех задержанных в стране "в связи с осуществлением их прав, включая право на мирные собрания". Об этом информирует ТАСС.

"Призываем власти освободить всех тех, кто был задержан в связи с осуществлением их прав, включая право на мирные собрания, и отменить выдвинутые против них обвинения", - заявил Тюрк.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он отметил, что Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) рекомендует властям Ирана как можно скорее ввести мораторий на смертную казнь и отменить смертные приговоры, вынесенные за преступления, которые в международном праве не квалифицируются как серьезные.

"Растущее число смертей вследствие протестов в Иране, включая смерть двух детей в минувшие выходные, и ужесточение ответа со стороны сил безопасности, свидетельствуют о критической ситуации в стране", - сказал верховный комиссар ООН.

По данным УВКПЧ, за время протестов в Иране убили более 300 человек, в том числе более 40 детей, в отношении не менее шести человек вынесены смертные приговоры.