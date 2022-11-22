Сотрудники полиции и лесной охраны индийского восточного штата Ассам открыли во вторник огонь по толпе людей, погибли шесть человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

Инцидент произошел на границе Ассама со штатом Мегхалая. Полицейские остановили грузовик с контрабандной древесины. Местные жители собрались посмотреть на случившееся и окружили полицейских. Из-за возникшей перепалки сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по толпе. Из шести погибших пятеро оказались жителями Мегхалаи.

Главный министр штата Конрад Сангма распорядился о денежных компенсациях семьям жертв потасовки.

Власти проведут расследование инцидента.