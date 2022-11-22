В Иране против демонстрантов применяют слезоточивый газ

В иранском городе Хана (Пираншехр) в провинции Западный Азербайджан против демонстрантов применяют капсулы со слезоточивым газом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Ранее иранский спецназ использовал их во время протестов в Ахвазе. Это патроны с CS-газом, относящегося к группе отравляющих веществ.

В 1993 году Конвенция о запрещении химического оружия запретила применение этого газа в военных действиях (статья I.5). При этом его использование разрешено гражданскими правоохранительными органами (статья II.9) для разгона демонстраций и при устранении уличных беспорядков.