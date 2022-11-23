Соглашение на саммите COP27 оказалось в пользу бедных стран

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ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ, Египет - На переговорах ООН по климату бедные страны заключили соглашение о создании фонда для покрытия ущерба, связанного с климатом, в рамках более широкого соглашения, которое не смогло обеспечить более быстрое сокращение выбросов, к которому стремятся богатые страны для предотвращения более серьезного глобального потепления.

Соглашение, достигнутое на саммите COP27 на египетском морском курорте, принесло победу более бедным странам, которые требовали выделения этих денег с момента подписания первого климатического договора ООН три десятилетия назад.

Другие положения более широкого соглашения, достигнутого рано утром в воскресенье, оставили переговорщиков из богатых стран разочарованными в их усилиях по обеспечению более быстрого сокращения выбросов парниковых газов. Богатым странам удалось сохранить достигнутое в прошлом году в Глазго соглашение о сокращении выбросов после того, как крупные развивающиеся страны попытались его смягчить, но они не добились новых обязательств.

Соглашение, достигнутое в воскресенье на саммите, также призывает богатые правительства пересмотреть многосторонние банки развития, чтобы эти учреждения могли увеличить финансирование развивающихся стран для проектов по возобновляемым источникам энергии и инфраструктуры для адаптации к последствиям изменения климата. Это является ответом на давнюю критику со стороны развивающихся стран, которые говорят, что климатические фонды таких учреждений, как Всемирный банк, слишком труднодоступны и имеют слишком высокие процентные ставки.

Самое важное положение соглашения предусматривает выделение средств на так называемые потери и ущерб: когда повышение уровня моря, более мощные штормы и другие эффекты, которые большинство ученых связывают с изменением климата, вызывают внезапные или потенциально непоправимые разрушения.

Участники переговоров, представляющие развитые и развивающиеся страны, договорились о создании фонда в последние часы саммита, вопреки ожиданиям, что они не пойдут на этот шаг из-за сопротивления США и других богатых стран. Фонд будет предназначен для бедных стран, считающихся наиболее уязвимыми, что является ключевым требованием богатых стран, которые не хотят, чтобы деньги перетекали в Китай и другие страны с высоким уровнем дохода, которые считаются развивающимися странами в соответствии с климатическим договором ООН.

Создание нового фонда стало призывом коалиции развивающихся стран - от малых островных государств, таких как Барбадос, до низкорасположенного и густонаселенного Бангладеш. Считается, что эти страны наиболее подвержены риску изменения климата, но при этом выбрасывают незначительный процент парниковых газов, которые, по мнению ученых, вызывают потепление на Земле с начала индустриальной эпохи.

Масштабы муссонных дождей и наводнений в Пакистане в этом году, стоимость которых оценивается в 30 миллиардов долларов, придали импульс их кампании. Пакистанские чиновники обвиняют изменение климата, и некоторые ученые говорят, что оно, скорее всего, было одним из факторов, способствовавших этому.

"Эта КС сделала важный шаг к справедливости", - сказал Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН. "Очевидно, что этого будет недостаточно, но это столь необходимый политический сигнал для восстановления разрушенного доверия".

Решение оставляет открытой возможность того, что Китай, богатые нефтью страны Персидского залива и другие страны с высоким уровнем дохода в развивающемся мире могут внести свой вклад в фонд или предоставить деньги для других усилий по оплате потерь и ущерба. Соглашение предусматривает создание комитета, которому в следующем году будет поручено "определить и расширить источники финансирования" и проработать другие детали. Официальные лица ожидают, что эти решения станут предметом ожесточенных дебатов в ближайшие месяцы.

"Мы хотели добиться от этой КС политического решения о создании фонда, финансируемого развитыми странами", - сказал Висенте Паоло Ю, представитель Филиппин на переговорах.

Делегаты из Китая, Саудовской Аравии и других развивающихся стран говорят, что они не обязаны вносить деньги. В договоре ООН по климату от 1992 года они указаны как страны, которые должны получать средства от богатых стран на борьбу с изменением климата. США, Европа и другие богатые страны говорят, что такое разделение больше не имеет смысла, учитывая быстрый экономический рост Китая за последние три десятилетия и огромное богатство, накопленное нефтяными государствами Персидского залива.

Богатые страны долгое время сопротивлялись созданию фонда, опасаясь, что согласие на осуществление платежей оставит их правительства и компании под угрозой судебных исков.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что субботняя сделка не создаст юридической ответственности.

Насколько то или иное событие может быть связано с глобальным потеплением, неясно. Некоторые климатологи в настоящее время оценивают, насколько сильно изменение климата влияет на вероятность наступления конкретного события, что является частью развивающейся области исследований, посвященных атрибуции погоды. Согласно последнему докладу ООН по климатологии, изменение климата увеличивает частоту и тяжесть засух, волн жары и других экстремальных погодных явлений во многих регионах мира.

Переговорщики из развитых стран провели последний день саммита, отбивая попытки крупных развивающихся экономик отменить соглашение, достигнутое на прошлогоднем климатическом саммите в Глазго. Это соглашение призвало правительства усилить целевые показатели выбросов в этом году в надежде достичь климатических целей Парижского соглашения. Эти цели требуют от правительств ограничить рост температуры до 2 градусов по Цельсию и, желательно, до 1,5 градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой. По данным ООН, согласно текущим планам, потепление в мире составит около 2,5 градусов.

Лишь немногие развивающиеся страны последовали этому примеру. В последний день саммита в Шарм-эль-Шейхе египетские чиновники, возглавлявшие переговоры, обнародовали проект соглашения с текстом, написанным крупными развивающимися странами, который должен был отговорить страны от усиления целевых показателей выбросов в течение следующего десятилетия. Европейские переговорщики пригрозили уйти.

Окончательное соглашение в основном сохраняет текст соглашения Глазго. Но оно не содержит мер, которых добивались богатые страны, в частности, страны Европейского союза, и которые выходят за рамки соглашения Глазго, чтобы сохранить в пределах досягаемости климатическую цель в 1,5 градуса. Европейские чиновники хотели получить обязательство стремиться к достижению пика глобальных выбросов к 2025 году - шаг, который, по мнению ученых, необходим для ограничения потепления до 1,5 градусов. Эта формулировка не выдержала переговоров.

"То, что мы имеем перед собой, не является достаточным шагом вперед для людей и планеты", - сказал Франс Тиммерманс, комиссар ЕС по вопросам климата. "Он не обеспечивает достаточных дополнительных усилий со стороны основных эмитентов для увеличения и ускорения сокращения выбросов".

Посланник США по вопросам климата Джон Керри заявил, что он планирует продолжать оказывать давление на Китай и другие развивающиеся страны, чтобы они быстрее сокращали выбросы и соответствовали цели в 1,5 градуса.

Остается множество вопросов о том, как будет работать фонд возмещения убытков и ущерба и сможет ли он быстро оказать помощь странам, которые, по мнению большинства ученых, пострадали от изменения климата. Ожидается, что США, как крупнейший эмитент парниковых газов в течение долгого времени, возглавит усилия по предоставлению климатического финансирования развивающемуся миру. Однако любые средства должны быть одобрены Конгрессом США, где эти усилия, скорее всего, столкнутся с оппозицией республиканцев.

Тем не менее, участники переговоров рассматривают это соглашение как долгожданный поворот событий. Война в Украине взбудоражило энергетические рынки и посеяло геополитическую напряженность в преддверии переговоров. Два крупнейших мировых эмитента, Китай и США, даже не разговаривали на конференции из-за споров вокруг Тайваня.

Посланнику США по вопросам климата Джону Керри удалось восстановить отношения со своим китайским коллегой во время конференции.

Затем на саммите разразилась эпидемия инфекции Ковид-19. По словам пресс-секретаря, у г-на Керри был обнаружен положительный тест на вирус, что вынудило его изолироваться и работать по телефону со своей командой и переговорщиками из других стран. Его пресс-секретарь сказала, что симптомы были легкими.

Прорыв в переговорах произошел в четверг вечером, когда ЕС заявил, что готов создать фонд, но при условии, что он будет предназначен для наиболее уязвимых развивающихся стран и что более богатые развивающиеся страны будут вносить свой вклад.

В субботу египетские чиновники созвали встречу переговорщиков из Группы 77, которая представляет 132 развивающиеся страны, ЕС, США и Альянса малых островных государств, или Аозис. Участники переговоров Группы 77 настаивали на предложении о создании фонда для покрытия убытков и ущерба, который потенциально мог бы предоставлять деньги всем развивающимся странам, даже таким богатым, как Китай, а не только наиболее уязвимым странам, входящим в Aosis.

Европейские переговорщики спросили, является ли это позицией Aosis, члены которой также входят в Группу 77. Министр окружающей среды Мальдивских островов, представляющий Aosis, попросил 30-минутный перерыв, чтобы обсудить этот вопрос с Группой 77.

Участники переговоров из двух групп вернулись в зал, заявив, что они готовы поддержать фонд, который будет предназначен для особо уязвимых стран, как того хочет ЕС.