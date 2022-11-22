Старейшая ученица начальной школы умерла в возрасте 99 лет

Старейшая ученица начальной школы в мире Присцилла Ситиенеи скончалась в возрасте 99 лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на BBC News.

Ситиенеи пошла в начальную школу в 2010 году и посещала занятия вместе с праправнуками. Женщина научилась читать и писать, а ее любимыми предметами были естествознание, христианское религиоведение и математика. По словам учителей Ситиенеи, она всегда была внимательна на уроках, усердно работала в классе и добивалась успехов в обучении. "Я хотела подать пример женщинам по всему миру, которые не ходят в школу. Без образования не будет никакой разницы между тобой и курицей", - говорила она.