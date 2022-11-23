В Стамбуле произошло землетрясение

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в результате землетрясения в районе Мраморного моря пострадали 22 человека, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"В провинции Дюздже у нас 22 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии вследствие того, что спрыгнул с большой высоты. В Дюздже направлено необходимое количество машин скорой помощи и специалистов", - написал министр в Twitter.

05:59 (GMT +4) Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду утром в районе Мраморного моря вблизи Стамбула, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ. Толчок зарегистрирован в 04:08 по местному времени, последствия выясняются, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Турции.

Ранее сообщалось, что магнитуда составила 6,0. Эпицентр землетрясения находился в провинции Дюздже на глубине 6,8 км.

Землетрясение ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной Турции.

По предварительным данным, жертв в результате землетрясения нет.