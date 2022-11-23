https://news.day.az/world/1513536.html В Японии ввыявили птичий грипп
В Японии ввыявили птичий грипп
Власти префектуры Мияги на северо-востоке Японии забьют около 21 тыс. кур на местной ферме в связи с выявлением вспышки птичьего гриппа. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, власти проведут проверку для установления причины появления инфекции в регионе.
В нынешнем сезоне очаги птичьего гриппа уже были обнаружены в северном, западном и восточном регионах Японии, где в совокупности были уничтожены более 2 млн кур.
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