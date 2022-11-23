Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло
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Число пострадавших при мощном землетрясении на западе Турции выросло до 35 человек. Такие данные привел министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он подчеркнул, что очаг подземных толчков находился в Дюздже-Геляке в районе Мраморного моря. Землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось в ряде провинций, травмы получили 35 человек.

"32 человека пострадали в Дюздже, один в Стамбуле, один в Болу и один в Зонгулдаке. Продолжается оказание им помощи в наших медицинских учреждениях", - отметил Коджа в своем аккаунте в Twitter. 

Ранее поступала информация о том, что в результате землетрясения пострадали как минимум 22 человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.