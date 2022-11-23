https://news.day.az/world/1513544.html Стрельба в магазине Walmart в штате Вирджиния - ВИДЕО
Стрельба в магазине Walmart в штате Вирджиния - ВИДЕО
В американском штате Вирджиния произошла стрельба в магазине Walmart, сообщает канал ABC.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным канала, есть множество пострадавших.
Канал со ссылкой на очевидцев сообщает, что ночной менеджер выстрелил женщине в голову, а также убил нескольких сотрудников в комнате отдыха. Более 10 выстрелов послышались в продуктовом отделе, сообщили очевидцы.
По предварительной неподтвержденной информации, злоумышленник погиб. Правоохранители заявили каналу, что получили сообщения о нескольких погибших и раненых.
Точной информации о числе погибших пока нет.
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