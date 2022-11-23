Стрельба в магазине Walmart в штате Вирджиния

В американском штате Вирджиния произошла стрельба в магазине Walmart, сообщает канал ABC.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным канала, есть множество пострадавших.

Канал со ссылкой на очевидцев сообщает, что ночной менеджер выстрелил женщине в голову, а также убил нескольких сотрудников в комнате отдыха. Более 10 выстрелов послышались в продуктовом отделе, сообщили очевидцы.

По предварительной неподтвержденной информации, злоумышленник погиб. Правоохранители заявили каналу, что получили сообщения о нескольких погибших и раненых.

Точной информации о числе погибших пока нет.