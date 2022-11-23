На въезде в Иерусалим произошел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел на въезде в Иерусалим, сообщает ТАСС, ссылаясь на местное радио "Галей ЦАХАЛ".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации радиостанции, в результате инцидента ранения получили десять человек. Обстоятельства уточняются. По другим данным, пострадавших семеро.

Причина взрыва пока неизвестна.

По информации из Telegram-канала Baza, взрыв произошел на автобусной станции. Предположительно сработало взрывное устройство в оставленной сумке.

Канал Mash утверждает, что из семи пострадавших человек двое находятся в тяжелом состоянии.