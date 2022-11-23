https://news.day.az/world/1513555.html На въезде в Иерусалим произошел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО
На въезде в Иерусалим произошел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО
Взрыв произошел на въезде в Иерусалим, сообщает ТАСС, ссылаясь на местное радио "Галей ЦАХАЛ".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации радиостанции, в результате инцидента ранения получили десять человек. Обстоятельства уточняются. По другим данным, пострадавших семеро.
Причина взрыва пока неизвестна.
По информации из Telegram-канала Baza, взрыв произошел на автобусной станции. Предположительно сработало взрывное устройство в оставленной сумке.
Канал Mash утверждает, что из семи пострадавших человек двое находятся в тяжелом состоянии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре